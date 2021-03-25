Son dakika haberi | "Cumartesi Anneleri" davası....
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Son dakika haberi | "Cumartesi Anneleri" davası....

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | 'Cumartesi Anneleri' davası....

Son dakika gelişmesine göre Ahmet YEŞİLMEN/ "Cumartesi Anneleri" olarak bilinen grubun 700'üncü buluşmasında, yasağa rağmen toplandıkları gerekçesiyle 46 kişinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçunda 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları başlandı.

Ahmet YEŞİLMEN/ "Cumartesi Anneleri" olarak bilinen grubun 700'üncü buluşmasında, yasağa rağmen toplandıkları gerekçesiyle 46 kişinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçunda 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları başlandı. 

Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi düzenleyen "Cumartesi Anneleri" adlı grubun 25 Ağustos 2018'deki 700'üncü buluşmasına, kaymakamlık tarafından yasaklandığı gerekçesiyle polis müdahale etmişti. Müdahale sırasında gözaltına alınan 46 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 21 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmayı, HDP milletvekilleri Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, Dilşat Kaya, Musa Piroğlu ve Ali Kenanoğlu, CHP milletvekillleri Turan Aydoğan, Ali Şeker, Gamze Akkuş İlgezdi, Süleyman Bülbül ve bağımsız milletvekili Ahmet Şık takip etti.

Sanık avukatIarından Öztürk Türkdoğan, "Adalet aramaları demokratik ve meşrudur. OHAL'de bile sürdü. Bu eylem 700 haftadır kendi kaidesinde sürmektedir. Yasaklar ve gözaltılar kanuna aykırıdır. Derhal beraat talep ediyorum" dedi. Mahkeme derhal beraat talebini reddetti. İlk celsesi görülen duruşmada 8 sanık savunmasını yaptı. Duruşma diğer sanıkların savunmasının alınması için ertelendi.İddianamede 46 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis talep etti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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