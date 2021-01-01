Son dakika haberi: Cuma namazını Esenyurt Meydanı'nda kıldılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşı nedeniyle getirilen kısıtlamada Cuma namazının camilerde cemaatle kılınması karar verilmişti. Esenyurt 'ta Cuma namazını cemaatle kılmak isteyenler meydanda saf tuttu.

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için yılbaşı tatili ve hafta sonu günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama saatlerine denk gelen Cuma vaktinde namazın cemaatle, camilerde kılınmasına karar verildi. Esenyurt'ta birçok vatandaş Cuma namazını cemaatle kılmak için Esenyurt Meydanı'nda bulunan camiye geldi. Kalabalık cemaat, caminin dışında, meydanda da saf tuttu. Namaz sırasında alınan tedbirlere uyuldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı