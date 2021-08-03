Son dakika haberi: Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberi: Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi: Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 119 adet 7.62x54 mm bixi makineli tüfeği fişeği, 103 adet 7.62x39 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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