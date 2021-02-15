Son dakika haberi: Çubuklu şehit yakınlarından terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
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Son dakika haberi: Çubuklu şehit yakınlarından terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

15.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:17
Son dakika haberi: Çubuklu şehit yakınlarından terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Son dakika gelişmesine göre Çubuk Terör Mağdurları Derneği, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesine tepki gösterdi.

Çubuk Terör Mağdurları Derneği, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesine tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Zeki Avan, yaptığı açıklamada, bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sona erdiğini, 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

Gara'da bir mağarada tutulan 13 vatandaşın hain terör örgütü tarafından kalleşçe ve canice şehit edildiğini belirten Avan, "Bölücü terör örgütü PKK hain yüzünü bir daha göstermiştir. Ne kadar insanlık dışı bir yapı olduğunu, acımasız ve cani olduğunu, yaptığı bu katliamla bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Avan, onlarca yıldır ülkenin başındaki bu büyük beladan kurtulmanın herkesin en büyük dileği olduğunu vurguladı.

Hain terör örgütüne ve tüm destekçilerine gereken cevabın verileceğine inandıklarını ifade eden Avan, şunları kaydetti:

"Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Akıtmış oldukları masumların kanlarında bir gün boğulacaklardır. Tarih, vatan hainlerini, destekçilerini, sevenlerini ve sempati duyanları hiçbir zaman affetmeyecektir. Terör belasından en çok canları yanan bizler, bölücü terör örgütü PKK tarafından kalleşçe ve acımasızda şehit edilen 13 vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı diliyoruz. Ülkemizin içinde ve dışında yapılan tüm operasyonları canıgönülden destekliyor ve başarıları için dua ediyoruz. Operasyonlara katılan ve görevi başındaki tüm güvenlik güçlerimize de başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirtmesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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