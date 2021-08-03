Çubuklu besicilerden yangın bölgesine yem yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çubuklu besicilerden yangın bölgesine yem yardımı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk ilçesindeki besiciler, orman yangınlarından etkilenen ve mağdur olan vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvanlarının beslenebilmesi için Muğla'ya 1 tır yem gönderdi.

Çubuk ilçesindeki besiciler, orman yangınlarından etkilenen ve mağdur olan vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvanlarının beslenebilmesi için Muğla'ya 1 tır yem gönderdi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere gönderilen 1 tır yem için Atatürk Caddesi'nde uğurlama programı düzenlendi.

İlçedeki besiciler tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan süt ve besi yemlerinin yüklendiği tır, Atatürk Parkı önünden Muğla'nın Milas ilçesindeki besicilere dualar eşliğinde uğurlandı.

Programa Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, belediye meclis üyeleri ve besiciler katıldı.

İlçelerinden yangın bölgesindeki kardeşlerine yardım seferberliği başladığını söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hayırseverlere teşekkür etti.

Demirbaş, şunları söyledi:

"Tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de esnafımız, vatandaşlarımız, kurumlarımız yardım eli uzatmak için yangın bölgesine seferber oldu. Bugün de besicilerimiz o bölgede mağdur olan, zarar gören, hayvanları olan ve şu an gıda bulmakta zorlanan hayvanlara yem yardımı için 1 tır dolusu yem topladılar. Şimdi de tırımızı yolcu ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz tüm vatandaşlarımıza. Görev esnasında şehit olan ormancılarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an orda görevli vatandaşlarımız gece gündüz canpare bir şekilde yangını söndürmeye çalışıyorlar. Hükumetimiz devletimiz çok güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımız da olaydan hemen sonra olay yerine intikal etti. Zararların karşılanacağı noktasında beyanda bulundu."

Yardımı organize eden besicilerden Cemal Yılmaz ise 27 ton yaklaşık 540 çuval besi ve süt yemini bölgedeki kardeşlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yardım tırının Muğla'nın Milas ilçesine gönderileceğini ifade eden Yılmaz, "Besici vatandaşlarımızdan topladığımız hayırlar bunlar. Bu yardım kampanyasını organize ettik. İnşallah hızlı bir şekilde yerine ulaştırılacak. Bölgedeki kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilirsek, bizim için en büyük mutluluk olur"' diye konuştu.

Çubuklu besicilerden yangın bölgesine yem yardımı
Çubuklu besicilerden yangın bölgesine yem yardımı
Çubuklu besicilerden yangın bölgesine yem yardımı
Çubuklu besicilerden yangın bölgesine yem yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çubuklu besicilerden yangın bölgesine yem yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:15:50. #1.16#

title