Son dakika... Çubuk'tan orman yangınlarının etkili olduğu Marmaris'e yardım gönderildi

Son dakika habere göre Ankara'nın Çubuk ilçesinden, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarında zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinden, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarında zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan temel gıda ve temizlik malzemelerinin yüklendiği tır, Atatürk Parkı önünden Marmaris'e uğurlandı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, burada yaptığı açıklamada, Ankara'dan yangında zarar gören bölgelere yardım eli uzattıklarını dile getirdi.

Tüm parti teşkilatına, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ve hayırseverlere teşekkür eden Özcan, "Dün Mamak, Pursaklar, Keçiören ve Nallıhan teşkilatlarımızın malzemelerini gönderdik. Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yaklaşık 5-6 yerde yangın var, inşallah onlar da çok kısa sürede kontrol altına alınmış olacak. Hükümetimiz, devletimiz o bölgelerde." dedi.

Uğurlamaya, Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, partililer ve hayırseverler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner