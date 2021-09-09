Çubuk'ta orman yangını
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Çubuk'ta orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ankara Valiliği yangınla ilgili, "Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir" açıklamasını yaptı.

(Neslihan Demirer/İHA)

Çubuk'ta orman yangını
Çubuk'ta orman yangını
Çubuk'ta orman yangını
Çubuk'ta orman yangını
Çubuk'ta orman yangını
Çubuk'ta orman yangını
Çubuk'ta orman yangını
Çubuk'ta orman yangını
Çubuk'ta orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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