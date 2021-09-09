Çubuk'ta orman yangını

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ankara Valiliği yangınla ilgili, "Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir" açıklamasını yaptı.

(Neslihan Demirer/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı