Son dakika haberi | Çubuk Gölü salgın döneminde en sakin günlerini yaşıyor
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Son dakika haberi | Çubuk Gölü salgın döneminde en sakin günlerini yaşıyor

05.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:10
Son dakika haberi | Çubuk Gölü salgın döneminde en sakin günlerini yaşıyor

Son dakika gündem haberi... Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde en sakin günlerini yaşıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde en sakin günlerini yaşıyor.

İlçeye bağlı Çubuk köyü sınırları içinde yer alan ve yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünerek yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Çubuk Gölü'nde sessizlik hakim.

Salgın döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşayan Çubuk Gölü, yeniden ziyaretçilerinin akın edeceği günleri bekliyor.

Ayrıca gölde bulunan yel değirmenlerinin de bölgeye kattığı güzellik fotoğrafseverler için güzel manzaralar sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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