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Son dakika haberi | CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti

AA, Sergen Sezgin - Spor
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Son dakika haberi | CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Allerik Freeman'ın Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olduğunu duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Allerik Freeman'ın Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmeli oyuncumuz Allerik Freeman'ın THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya transferi gerçekleşmiştir. Allerik Freeman'a bugüne kadar yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Sergen Sezgin - Spor

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Moskova, Rusya, Spor, Haber

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