Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Antalya'da Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybeden motosikletli yunus timi polisi, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybeden motosikletli yunus timi polisi, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarını tutamayan anneyi ise yakınları teselli etti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri'nde görevli 34 yaşındaki Sonay Erer, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Erer'in Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen Erer, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan Erer'in için bugün Uncalı Mezarlığı içerisinde tören düzenlendi.

Törene çok sayıda meslektaşı ve yakını katıldı. Erer'in annesi Nazmiye Erer ise ayakta durmakta güçlük çekti. Zaman zaman tabuta dokunarak gözyaşı döken kadını, yakınları teselli etti. Cenaze kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. - ANTALYA

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Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Covid-19 yenik düşen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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