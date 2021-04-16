Son Dakika | Covid-19'dan sağlıkçı babasını kaybeden gence sürpriz doğum günü kutlaması

Son dakika gelişmesine göre Covid-19'dan sağlıkçı babasını kaybeden gence sürpriz doğum günü kutlaması Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanının kızına, polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Covid-19'dan sağlıkçı babasını kaybeden gence sürpriz doğum günü kutlaması

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanının kızına, polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Çorum'un Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli Yakup Tunga, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Filyasyon ekibinde şoför olarak görev yapan Tunga'nın kızı Sudenaz'ın doğum günü olduğunu öğrenen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürpriz hazırladı.

Genç kızın oturduğu evin önüne ekip otosuyla giden kadın polisler, megafondan anons yaparak mutlu yıllar diledi. Sürpriz karşısında şaşıran Sudenaz Tunga, kendisi için hazırlanan pastayı üfleyerek hediyelerini aldı. Kendisine doğum günü nedeniyle çiçek de verilen Sudenaz, duygusal anlar yaşadı.

Sudenaz Tunga, kendisini unutmayan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ŞANSEVER