Son dakika haberi... Covid-19'a karşı onlar vatandaşa güven veriyor
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Son dakika haberi... Covid-19'a karşı onlar vatandaşa güven veriyor

Gelen son dakika haberine göre Covid-19'a karşı onlar vatandaşa güven veriyor Hem vatandaşın güvenliğini sağlıyor hem de virüsün bulaş riskini engelliyorlar Polis vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde Covid-19 denetimlerini sürüyor İmran Yeni: "Denetimlerin sürmesinden memnunuz" Erkan Güney: "Onların burada...

07.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:23

Covid-19'a karşı onlar vatandaşa güven veriyor

Hem vatandaşın güvenliğini sağlıyor hem de virüsün bulaş riskini engelliyorlar

Polis vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde Covid-19 denetimlerini sürüyor

İmran Yeni:

"Denetimlerin sürmesinden memnunuz"

Erkan Güney:

"Onların burada olması halka güven veriyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekipleri Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hastalığın bulaş riskini azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği bölgeleri aralıksız şekilde denetliyor. Yapılan denetimler için vatandaşlar, "Polis burada olması halka güven veriyor" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında; alınan tedbir kararlarının denetimi doğrultusunda, virüsün bulaş riskini azaltmak ve parklarda ışıklandırmanın yetersiz olduğu bölgelerde toplanıp alkol alarak, vatandaşlar ve çevrede ikamet eden insanlarda tedirginlik oluşturan şahıslara karşı polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar müdürlükleri ile Yunus Timlerinin destek verdiği denetimlerde, park içerisinde bulunan vatandaşlara maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, insanların Porsuk Çayına düşme tehlikesine karşı bu bölgelerdeki yeşil alanda oturanları kaldırırken, alkol tüketerek çevreye rahatsızlık veren şahısları da bölgeden uzaklaştırdı.

"Denetimlerin sürmesinden memnunuz"

Parkta ailesiyle birlikte vakit geçiren vatandaşlardan İmran Yeni, emniyet personellerinin her gün gerçekleştirdiği denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Aslında toplum olarak kendimiz bunu yapmayı başarabilsek çok daha iyi ama denetimlerin sürmesinden memnunuz. Daha önce geldiğimizde suyun kenarı doluydu. Akşam hiç oturmadan geçip gittik. Şu anda gençler mesafe konusunda da maske konusunda da biraz daha tedbirli geldiler. Tabii ki denetimler etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

"Onların burada olması halka güven veriyor"

Yine parkta ailesiyle oturan Erkan Güney ise "Buraya sık sık geliyoruz. Son zamanlarda yapılan denetimlerden gerçekten memnunuz. Polis arkadaşlar devamlı buralarda geziyorlar. Sık sık dolaşıyorlar. Güzel yani bir sıkıntı yok. Onların burada olması halka güven veriyor zaten. Herhangi bir olumsuzluk yok. Denetimler de tabi bu olumluluğu daha da arttırıyor. Polis arkadaşların burada olması bir caydırıcılık sağlıyor. Herkes kendine daha çok dikkat ediyor diye düşünüyorum" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Covid-19'a karşı onlar vatandaşa güven veriyor

Kaynak: İHA

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