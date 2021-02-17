Son dakika haberi! Çorum Valisi Çiftçi'den "yerinde tedbir" açıklaması
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Son dakika haberi! Çorum Valisi Çiftçi'den "yerinde tedbir" açıklaması

17.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:56
Son dakika haberi! Çorum Valisi Çiftçi'den

Son dakika haberlerine göre Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla ilgili kararın illere bırakılması durumunda bazı kısıtlamaları gevşetebileceklerini belirtti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla ilgili kararın illere bırakılması durumunda bazı kısıtlamaları gevşetebileceklerini belirtti.

Çiftçi, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının il bazında açıkladığı haftalık vaka sayılarına göre Çorum'un her yüz binde 35,36'lık değeriyle Türkiye sıralamasında 53'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Kentteki vaka sayılarında azalma yaşandığına dikkati çeken Çiftçi, "Salgınla mücadele kapsamında uygulanın kısıtlamalarla ilgili karar henüz illere bırakılmadı. Bakanlığımızın verilerinden anlaşıldığı üzere ilimizde vaka sayıları azalıyor. Artık, 'yerinde tedbir' dönemine geçiyoruz. Yetki bize geçtiğinde vaka sayılarındaki azalışa göre tedbirleri biraz daha gevşetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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