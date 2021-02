Son dakika haberi! Çorum'un ilk ve tek kadın trafik polisi görev başında

ÇORUM'un ilk ve tek kadın trafik polisi olan Gülcan Polat (24), ilk görevi yeri olan 300 bin nüfuslu kentin trafiğinin düzenlenmesine meslektaşlarıyla birlikte katkı sunuyor. Mesleğini severek yaptığını anlatan Gülcan, "Trafikte görenler, şaşkınlık yaşıyor. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, bu benim için onur ve gurur verici bir şey" dedi.

Erzurumlu olan ve 2019 yılında polislik mesleğine başlayan Gülcan Polat, ilk görev yeri 300 bin nüfuslu Çorum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, görevlendirildiği noktalarda kentin trafiğine yön veriyor. Can ve mal güvenliğini sağlamak için yaz-kış görevi başında olan Polat, mesleğini de severek yapıyor. Çocukluk hayali olan polisliği, icra ettiği için mutu ve gururlu olan Polat, sürücülerin yanı sıra çevresinde de trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.

'KADINLAR, BAKIŞLARIYLA TASDİK EDİYOR'

İşini çok sevdiğini söyleyen Polat, "Polislik çocukluk hayalimdi. Üniversite bittikten sonra polislik sınavlarına girdim. Daha sonra nasip oldu polis oldum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Trafikte beni görenler, şaşkınlık yaşıyor. Kadınlarla da zaman zaman göz göze geliyoruz, bakışlarıyla tasdik ediyorlar. Kadın polis gördükleri için gurur duyduğunu söyleyenler de oluyor. İmreniyorlar. 'Benim oğlum, kızım da polis olmak istiyor' diyenler oluyor. Bunları duymak gurur verici. Mesleğin getirmiş olduğu müdahale etme içgüdüsüyle zorlukların üstesinden geliyorum. Her mesleğin olduğu gibi polisliğin de zorluğu var ama zamanla alıştıkça, tecrübe arttıkça bu zorluklar aşılıyor. Sürücülerimiz, kendi can güvenliği ve karşıdaki vatandaşın can güvenliği açısından kurallara uymalı. Bizim çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu.ERKEK SÜRÜCÜLER DAHA CİDDİ VE SAYGILI YAKLAŞILIYORTuğrul Özkadı adlı sürücü, "Kadınların da her alanda başarılı olacaklarını biliyoruz. Trafik denetimlerinde sadece erkek trafik polisleri değil, kadın polislerimiz de olduğunu görmek çok güzel. Bazı sürücülerin kadın görevlileri gördüğünde daha saygılı ve ciddi yaklaşacaklarını tahmin ediyorum" dedi. Ahmet Ergin de, "Kadın trafik polisi olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Onları da denetimlerde görmek elbette çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR