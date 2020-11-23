Son dakika haberi... ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı
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Son dakika haberi... ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı

23.11.2020 01:28 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:31
Son dakika haberi... ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı

Son dakika haberleri... Maske takmayan kadın, polisle tartıştıÇORUM'da, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

Maske takmayan kadın, polisle tartıştı

ÇORUM'da, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın polis ekipleri ile tartıştı. Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Gazi Caddesi'nde koronavirüs denetimlerinde bulundu. Maske takmayan Sevda Z. adlı kadın kendisini uyaran polislerle tartıştı. Bu sırada çantasından çıkardığı maskeyi yüzüne takan kadın 'Beni dövecek misin? Kimliğim yok yanımda" diyerek bağırmaya başladı. Polis sakinleştirdiği kadına 900 TL para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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