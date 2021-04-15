Son dakika haberi... ÇORUM KAPATILAN ALANDA DURMAMASIN İSTEYEN POLİSE, 'HANIM TEMİZLİK YAPIYOR, EVDEN KOVUYOR DEDİ
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Son dakika haberi... ÇORUM KAPATILAN ALANDA DURMAMASIN İSTEYEN POLİSE, 'HANIM TEMİZLİK YAPIYOR, EVDEN KOVUYOR DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta şerit çekilerek kapatılan alanda oturan bir kişi kendisini uyaran polise, 'Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor' dedi.

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta şerit çekilerek kapatılan alanda oturan bir kişi kendisini uyaran polise, 'Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor' dedi.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulundu. Hürriyet Parkı'nda tedbirler kapsamında şerit çekilerek kapatılan alanda oturan kişiler polis tarafından evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı. Bu sırada bir kişi kendisini uyaran polise, 'Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana 'daha temizliğim bitmedi erken niye geldin' diyecek. Orda oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız? diye yanıt verdi.

Polis memuru ise 'Sizin sağlığınız bizim için önemli. Ciddi bir hastalık var. Bunu kurallara uyarak hepimiz çözeceğiz' uyarısında bulundu. Polisle uyardığı vatandaş arasındaki ilginç diyalog çevredekileri güldürdü.

Son dakika haberi... ÇORUM KAPATILAN ALANDA DURMAMASIN İSTEYEN POLİSE, 'HANIM TEMİZLİK YAPIYOR, EVDEN KOVUYOR DEDİ
Son dakika haberi... ÇORUM KAPATILAN ALANDA DURMAMASIN İSTEYEN POLİSE, 'HANIM TEMİZLİK YAPIYOR, EVDEN KOVUYOR DEDİ
Son dakika haberi... ÇORUM KAPATILAN ALANDA DURMAMASIN İSTEYEN POLİSE, 'HANIM TEMİZLİK YAPIYOR, EVDEN KOVUYOR DEDİ
Son dakika haberi... ÇORUM KAPATILAN ALANDA DURMAMASIN İSTEYEN POLİSE, 'HANIM TEMİZLİK YAPIYOR, EVDEN KOVUYOR DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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