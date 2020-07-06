Son dakika haberi... ÇORUM Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi 2 ölü Gelen son dakika haberine göre Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi 2 ölüÇORUM'un Sungurlu ilçesinde hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi 2 ölü

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'ndeki hamamda meydana geldi. Hamam çalışanı Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakarak, hamam sistemini çalıştırdı. İddiaya göre tıkalı olan bacanın dumanı geri vermesiyle hamamın içi karbonmonoksit gazıyla doldu. Bu sırada hamam müşterisi Arif Sezenoğlu ile işyeri sahipleri İsmail Kaya ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli hamama dolan gaz nedeniyle fenalaştı. Diğer çalışanların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi ambulanlarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA