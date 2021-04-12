Son dakika haberi | Çorum'da zihinsel engelli kişi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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Son dakika haberi | Çorum'da zihinsel engelli kişi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Çorum'da zihinsel engelli kişi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Gelen son dakika haberine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde, zihinsel engelli kişi, yolda bulduğu ve içinde 2 bin lira olan cüzdanı, Belediye Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, zihinsel engelli kişi, yolda bulduğu ve içinde 2 bin lira olan cüzdanı, Belediye Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Zihinsel engeli nedeniyle ilçe halkınca tanınan 44 yaşındaki İsmail Ergaz, Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi'nde yürürken, kaldırımda fark ettiği cüzdanı alıp Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Zabıta görevlilerinin yaptığı incelemede, cüzdanda 2 bin lira nakit ile banka kartlarının bulunduğu tespit edildi.

Anonsun ardından belediyeye başvuran Zeynep Bektaş, kendisine ait olduğunu ispatladığı cüzdanı, zabıta görevlilerinden teslim aldı.

Bektaş, kaybettiği parasının bulunmasına çok sevindiğini belirterek, cüzdanı bulup zabıtaya teslim eden Ergaz'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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