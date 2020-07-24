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Son dakika haberi: Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika güncel haberi: Çorum'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Son dakika haberi: Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
24.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:01

Çorum'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokağı'nda bulunan bir otoparkta bekleyen Yaşar Çakırlı (35), Murat Ö. (42) ve Recep A'nın (20) yanına gelen Mustafa A. (52), Kadir S. (20) ve Muhammed A.K. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir S. tüfek, Mustafa A. da tabancayla karşı tarafta bulunanlara ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Çakırlı, Murat Ö, ve Recep A, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karın bölgesinden vurulan Çakırlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

Otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Mustafa A, Kadir S. ve Muhammed A.K. ile olayla ilgisi olduğu belirtilen Sevda A. saklandıkları evde yakalandı.

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Kaynak: AA

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