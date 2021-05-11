Son dakika haberi! Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Son dakika haberi! Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü

Son dakika haberi! Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, fırından pide aldıktan sonra evine dönen C.B. Altunoğlu Cami yanında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralan C.B. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

Son dakika haberi! Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi! Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi! Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi! Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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