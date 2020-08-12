Son dakika haberi: Çorum'da Keresteciler Sitesinde yangın
Son dakika haberleri: Çorum merkezde bulunan Keresteciler Sitesinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
12.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:57
Çorum merkezde bulunan Keresteciler Sitesinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Edinilen bilgilere göre, merkez İskilip Caddesi üzerinde bulunan Keresteciler Sitesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çok sayıda işletmeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının büyüklüğü uzak noktalardan da görüldü. - ÇORUM
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Kaynak: İHA