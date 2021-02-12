Son dakika haberi! Çorum'da kaçak silah operasyonu düzenlendi
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Son dakika haberi! Çorum'da kaçak silah operasyonu düzenlendi

12.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:03
Son dakika haberi! Çorum'da kaçak silah operasyonu düzenlendi

Son dakika haber... Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ruhsatsız silah ticareti ve ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Ortaköy ilçesinde belirlenen şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 122 mermi bulundu.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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