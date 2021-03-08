Son dakika haberi | Çorum'da iş yerinde korkutan yangın
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Son dakika haberi | Çorum'da iş yerinde korkutan yangın

08.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:25

Son dakika haberler: Çorum'da iş yerinde korkutan yangın Çorum merkezde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Çorum'da iş yerinde korkutan yangın

ÇORUM - Çorum merkezde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Çorum merkezde bulunan Ayakkabıcılar Arasta Sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın esnasında iş yerinde bulunan vatandaşlar da kısa sürede tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi | Çorum'da iş yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çorum'da iş yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çorum'da iş yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çorum'da iş yerinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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