Son dakika haberi | Çorum'da emekli polis memuru trafik kazasında yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Çorum'da emekli polis memuru trafik kazasında yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Çorum'da emekli polis memuru trafik kazasında yaşamını yitirdi

Son dakika haberlerine göre Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mecitözü ilçesine bağlı Kışlacık köyünde ikamet eden emekli polis memuru Nuh Demir'in kullandığı 52 FV 784 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Demir'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Çorum'da emekli polis memuru trafik kazasında yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:45:03. #1.15#
title