Son dakika haberi! Çorum'da depo yangını; minibüs ve tarım aletleri alev alev yandı
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Son dakika haberi! Çorum'da depo yangını; minibüs ve tarım aletleri alev alev yandı

Son dakika haberi! Çorum'da depo yangını; minibüs ve tarım aletleri alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ÇORUM'da, garaj olarak da kullanılan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, servis minibüsü ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

ÇORUM'da, garaj olarak da kullanılan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, servis minibüsü ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi. 

Hamamlıçayköy'de Hüseyin Avcı'ya ait olan ve garaj olarak da kullanılan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı park halindeki servis minibüsü ve depodaki tarım aletleri, kullanılamaz hale geldi. 


Son dakika haberi! Çorum'da depo yangını; minibüs ve tarım aletleri alev alev yandı
Son dakika haberi! Çorum'da depo yangını; minibüs ve tarım aletleri alev alev yandı
Son dakika haberi! Çorum'da depo yangını; minibüs ve tarım aletleri alev alev yandı
Son dakika haberi! Çorum'da depo yangını; minibüs ve tarım aletleri alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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