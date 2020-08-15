Son dakika haberi | Çorum'da, çarşıda karşılaştığı husumetlisini öldüren saldırgan tutuklandı
Son dakika gündem haberi... Çorum'un Bayat ilçesinde çarşıda karşılaştığı aralarında husumet olduğu belirtilen kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan tutuklandı.
15.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:56
Çorum'un Bayat ilçesinde çarşıda karşılaştığı aralarında husumet olduğu belirtilen kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan tutuklandı.
Çorum Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen Hidayet Ş. (72) ve Mahir Alparslan (64) karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile Hidayet Ş., Mahir Alparslan'ı kolundan ve göğsünden bıçakladı.
Ağır yaralanan Alparslan, çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Katil zanlısı Hidayet Ş. ise Bayat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen Hidayet Ş, tutuklandı.
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Kaynak: AA