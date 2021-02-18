Son dakika haberi! Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haberi! Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

18.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:04
Son dakika haberi! Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Çorum'un Osmancık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Osmancık ilçesine bağlı Aşağızeytin köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Karara göre, karantina bugün saat 19.00'dan itibaren yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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