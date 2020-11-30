1863 litre sahte içki ele geçirildi
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1863 litre sahte içki ele geçirildi

30.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:47

Çorum'da polis ekiplerince 1863 litre sahte içki ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince 1863 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheliye ait araç, ev ve bağ evinde yapılan aramada 68 litresi 44 şişe halinde, kalanı bidonlarda olmak üzere 1863 litre sahte içki, alkol yoğunluk ölçer ve 10 aroma kiti ele geçirildi.

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Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1863 litre sahte içki ele geçirildi
1863 litre sahte içki ele geçirildi
1863 litre sahte içki ele geçirildi
1863 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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