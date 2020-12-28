Son dakika haberi | Çorum Belediyesi salgın bitene dek esnaftan kira almayacak
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Son dakika haberi | Çorum Belediyesi salgın bitene dek esnaftan kira almayacak

28.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:48
Son dakika haberi | Çorum Belediyesi salgın bitene dek esnaftan kira almayacak

Son dakika haberleri: Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar iş yeri belediyeye ait esnaftan kira alınmayacağını açıkladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar iş yeri belediyeye ait esnaftan kira alınmayacağını açıkladı.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı mücadelenin imkanlar ölçüsünde devam ettiğini bildirdi.

Belediye olarak salgın nedeniyle işleri bozulan ya da iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın yanında yer aldıklarını belirten Aşgın, "Koronavirüs salgını nedeniyle belediyemizin kiracısı olup, faaliyetlerine ara veren veya iş yerlerini kapatan işletmelerden pandemi sonuna kadar kira almayacağız. Esnaf dostu belediye olarak pandemi sürecinde imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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