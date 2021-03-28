Son dakika haberi | Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak
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Son dakika haberi | Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak

Son dakika gelişmesine göre Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Çorum'da yapılacak Polis Moral Eğitim Merkezi'nin yerinde incelemelerde bulundu.

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Çorum'da yapılacak Polis Moral Eğitim Merkezi'nin yerinde incelemelerde bulundu.

Çorum'a gelen Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Vali Mustafa Çiftçi ve milletvekilleri ile birlikte Polis Moral Eğitim Merkezi'nin yerinde incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca Merkez Karakolu ve Eski Çarşı Karakolu'nda da incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, "Yapılan inceleme sonrası Çorum'a gelen heyet bir rapor hazırlarken, Polis Moral Eğitim Merkezi'nin kısa sürede projelendirilerek ihaleye çıkacak." dedi. İl Başkanı Ahlatçı, AHL Park'ın yanındaki eski Çarşı Karakolu'nun yıkılmasının planlandığını belirtirken, Bahçelievler'deki karakolun da Kız Meslek Lisesi karşısındaki eski binasına taşınacağını söyledi. - ÇORUM

Son dakika haberi | Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak
Son dakika haberi | Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak
Son dakika haberi | Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak
Son dakika haberi | Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak
Son dakika haberi | Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak
Son dakika haberi | Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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