Son dakika haberi | CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (2)
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Son dakika haberi | CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (2)

13.01.2021 20:32 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:38

Son dakika haber... CoronaVac aşısından görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olduğu odadan görüntüler Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a aşının yapılması Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklamaları Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.

CoronaVac aşısından görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olduğu odadan görüntüler

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a aşının yapılması

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklamaları

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya'nın aşı olması

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın'ın aşı olması

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül'ün aşı olması

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın aşı olması ANKARA - Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. (2)

Son dakika haberi | CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (2)
Son dakika haberi | CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (2)
Son dakika haberi | CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (2)
Son dakika haberi | CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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