Son dakika haberi! "CoroNation" belgeseli Vuhan'daki karantina sürecini gözler önüne seriyor Bir son dakika haberine göre Çinli muhalif sanatçı ve aktivist Ay Vey Vey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki karantina sürecini anlatan "CoroNation" isimli bir belgesel hazırladı.

Çinli muhalif sanatçı ve aktivist Ay Vey Vey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki karantina sürecini anlatan "CoroNation" isimli bir belgesel hazırladı.

"The Art Newspaper" gazetesinin haberine göre, Vuhan'daki karantina sürecini yaşayan kişiler tarafından çekilen belgesel görüntüleri, sıra dışı zamanlarda çekilmiş sıradan hayatları gösteriyor.

Filmin amacının, "Çin'in, gözetim, ideolojik beyin yıkama ve toplumun her yönünü kontrol etmek için kaba/zalim bir kararlılıkla kriz yönetimi ve sosyal kontrol mekanizmasını" ortaya koymak olduğu ifade edildi.

Vuhan halkının salgınla mücadelesine yer verilen belgeselde, kentte karantina sürecinde çekilen görüntülere yer veriliyor.

Ay Vey Vey'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda, çalışmanın, "benzeri görülmemiş" bir karantinanın uygulandığı 11 milyon nüfusa sahip Wuhan'daki Kovid-19 salgınına dair ilk uzun metraj belgesel olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Film, askerileştirilmiş devlet kontrolünün, acil tıbbi müdahalenin ve otoriter devletin gölgesindeki sıradan insanların yaşamlarının her yere nüfuz eden kapsamını tasvir ediyor. Bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük krizle ilgili ilk elden bir hikaye." ifadelerine yer verildi.

Mayıs ortasından bu yana yeni vaka kaydedilmeyen Vuhan'da hayat normale dönmüş durumda.

Çin'den 2015 yılında ayrılan Ay, önce Berlin'e, ardından İngiltere'ye yerleşti.

Ay, prodüktörlüğünü yaptığı 115 dakikalık uzun metraj belgesel filmi, Avrupa'dan yönetti.

Belgesel, ABD'de Alamo Drafthouse, küresel olarak da Vimeo üzerinden kiralanabiliyor ya da satın alınabiliyor.

Kaynak: AA