Son dakika haberi: Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı
Gelen son dakika haberine göre Çorlu'da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7. duruşması yapıldı.
Çorlu'da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7. duruşması yapıldı. Duruşma görüldükten sonra dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi.
8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan kazada Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin Çorlu yakınlarında vagonlarının bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş 340 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin 7. duruşma Çorlu'da görüldü. Yeni duruşmanın 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Davanın ardından kazada yakınlarını kaybedenler mahkeme salonu çıkışında açıklamalarda bulundu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı