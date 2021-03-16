Son dakika haberi: Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı
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Son dakika haberi: Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı

16.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:47
Son dakika haberi: Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Çorlu'da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7. duruşması yapıldı.

Çorlu'da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7. duruşması yapıldı. Duruşma görüldükten sonra dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan kazada Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin Çorlu yakınlarında vagonlarının bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş 340 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin 7. duruşma Çorlu'da görüldü. Yeni duruşmanın 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Davanın ardından kazada yakınlarını kaybedenler mahkeme salonu çıkışında açıklamalarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi: Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı
Son dakika haberi: Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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