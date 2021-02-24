Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı
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Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı

24.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:47
Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Şehitliği'nde, şehit mezarlarının başında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Şehitliği'nde, şehit mezarlarının başında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı. Hırsızlık üzerine kaymakamlık, şehitliğe aydınlatma sistem kurdu.  24 saat gözetlenecek güvenlik kamerası yerleştirilmesi için de çalışma başlattı. Şehit oğlu Akın Acar'ın kabrinin başındaki pirinç bayrak direğinin çalınmasına tepki gösteren anne Hanife Acar, "Kıymet verdiğimiz çocuklarımız burada yatıyor. Bizim için, vatanımız için şehit olan çocuklarımızın bayrağı çalınıyor. Çok üzüldüm" dedi.

Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Şehitliği'nde, bir ay önce şehit mezarlarının başında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı. Pirinç bayrak direklerini çalan şüpheli O.B., polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.B. bayrak direklerini satmak için çaldığını söyledi. 

'ŞEHİTLİK AYDINLATILDI'Suriye'de 2016 yılında terörist unsurlara yönelik yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar'ın (23) annesi Hanife Acar, yaşanan hırsızlık olayına tepki gösterdi. Anne Acar, "Bizim kıymetlilerimiz burada yatıyor. Pek çok çocuğumuzun pirinç bayrak direğinin çalınmasından dolayı çok üzüldük. Sağ olsun valimiz ve kaymakamımız ile belediye başkanlarımız ön ayak oldu, bayrakları yenileyecekler. Şehitliğin 24 saat korunması için güvenlik kameraları takılacak. Aydınlatma sistemi kuruldu. Bundan sonra evlatlarımızın yattığı şehitlikte 'Yine bir hırsızlık olur mu? ' diye korkmayacağız. İlk duyduğumda 'Şehidimizin bayrağı dedim, bu yapılır mı?' dedim. Kıymet verdiğimiz çocuklarımız bizim için, vatanımız için şehit olan çocuklarımızın bayrağı çalınıyor, çok üzüldüm" diye konuştu.24 SAAT İZLENECEK

Hırsızlık üzerine Çorlu Kaymakamlığı, şehitliğe aydınlatma sistemi kurdu, 24 saat gözetilecek güvenlik kamerası kurulması için de çalışma başlattı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, çalınan bayrak direklerinin yenilerinin takılacağını söyledi. 


Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı
Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı
Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı
Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı
Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı
Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı
Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı
Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı
Son dakika haberi: Çorlu Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direkleri çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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