Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışma kapsamında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 bin 296 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y ve D.A gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title