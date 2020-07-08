Son dakika haberi | Çorlu'da tren kazasında ölenler anıldı Bir son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında ölenler aileleri tarafından anıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında ölenler aileleri tarafından anıldı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı 'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.Kazanın ikinci yıl dönümünde ölenler aileler, Sarılar Mahallesi'nde hayatlarını kaybedenler için dikilen anıt önünde anıldı. Anmaya hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralılar katıldı. Burada konuşan kazada kızı 15 yaşındaki Bihter Bilgin ile kız kardeşleri Derya Kurtuluş, 6 aylık Beren Kurtuluş ve Emel Duman'ı kaybeden Zeliha Bilgin, "İki yıl önce burada bizim canlarımız katledildi. İhmalsiz yüzünden bizim canlarımıza kıydılar. İki yıl olan bu sürede adalet yönünde hiç bir arpa boyu yol alamadık .Alamıyoruz da. Bizler eğer pes edersek suçlu yağmur denilerek bu dava kapatılacak. Ne yazık ki Türkiye'de insanlar acılarıyla adalet aramak zorunda bırakıldı" dedi. Kazada oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz ise verdikleri bu mücadelenin gurur ve onur mücadelesi olduğunu, hayatlarının son nefesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: DHA