Son dakika haberi... Çorlu'da polisten uyuşturucu satıcılarına geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Çorlu'da polisten uyuşturucu satıcılarına geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Çorlu'da polisten uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır şekilde fişeklenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır şekilde fişeklenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ekipleri görünce kaçtıktan sonra yakalandığı yerin çevresinde yapılan aramada satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 44 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, bir miktar eroin ile yine bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şahsın üzerinde uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar da para ele geçiren polis ekipleri M.K. adlı şüpheliyi uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Ersin Korkut Demet Akalın
Spor Mesut Özil Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Çorlu'da polisten uyuşturucu satıcılarına geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:58:42. #1.15#
title