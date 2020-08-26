Son dakika haberi: Çorlu'da polisten uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
26.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:10
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 15 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 49 fişek eroin maddesi, 2 fişek bonzai adı verilen sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ
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Kaynak: İHA