Son dakika haber: Çorlu'da polis "sokağa çıkma kısıtlaması denetimi" yaptı
Bir son dakika haberine göre Çorlu ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.
Çorlu ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Meydanı, Omurtak Caddesi ve Emniyet Müdürlüğü önünde sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
Kısıtlamaya rağmen izin belgesi olmadan dışarıya çıkanlara 3 bin 150'şer lira cezası uygulandı.
Kısıtlama süresince denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel