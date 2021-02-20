Son dakika haber: Çorlu'da polis "sokağa çıkma kısıtlaması denetimi" yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Çorlu'da polis "sokağa çıkma kısıtlaması denetimi" yaptı

20.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:20

Bir son dakika haberine göre Çorlu ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Çorlu ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Meydanı, Omurtak Caddesi ve Emniyet Müdürlüğü önünde sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamaya rağmen izin belgesi olmadan dışarıya çıkanlara 3 bin 150'şer lira cezası uygulandı.

Kısıtlama süresince denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haber: Çorlu'da polis 'sokağa çıkma kısıtlaması denetimi' yaptı
Son dakika haber: Çorlu'da polis 'sokağa çıkma kısıtlaması denetimi' yaptı
Son dakika haber: Çorlu'da polis 'sokağa çıkma kısıtlaması denetimi' yaptı
Son dakika haber: Çorlu'da polis 'sokağa çıkma kısıtlaması denetimi' yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Çorlu'da polis "sokağa çıkma kısıtlaması denetimi" yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 19:20:10. #1.15#
title