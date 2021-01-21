Son dakika haberi... Çorlu'da asayiş
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Son dakika haberi... Çorlu'da asayiş

21.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:55
Son dakika haberi... Çorlu'da asayiş

Son dakika haberler... Çorlu ilçesinde polis ekiplerince 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu D.A.'nın üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 dolu fişek buldu.

Ekipler, Esentepe Mahallesi'nde de O.P. idaresindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 paket sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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