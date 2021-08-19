Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş/Narkotik Şubeleri, Çorlu ilçesinde 19 hedef şahıs ve adrese yönelik 250 personelin katılımıyla eşzamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda drone ve uyuşturucu arama köpekleriyle de destek verilirken, aramalarda, 4 adet tezkeresiz av tüfeği, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs, 33 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu
Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu
Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu
Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu
Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:54:37. #1.15#

title