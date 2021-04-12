Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
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Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler Bursa'da geri dönüşüm toplama işi yapan Kazım ve Mikail Elitaş kardeşler, çöpten buldukları kelepçe ile birbirlerini bağladı.

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Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler

BURSA - Bursa'da geri dönüşüm toplama işi yapan Kazım ve Mikail Elitaş kardeşler, çöpten buldukları kelepçe ile birbirlerini bağladı. Kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençlerin yardımına ise polis ekipleri koştu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mikail Elitaş ile Kazım Elitaş kardeşler, çöpten buldukları çelik kelepçeyi, şaka maksadıyla birbirinin kollarına bağladı. Daha sonra kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Elitaş kardeşlerin, güvenlik güçlerinden firar ettiği ihtimalini de göz önünde bulundurarak GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması gerçekleştirdi. Suç kayıtları veya aranmaları bulunmayan Elitaş kardeşler, polis ekiplerinin kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açmasıyla rahat bir nefes aldı. Yaşanan trajikomik anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
Son dakika haber: Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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