Son dakika haberi: Çöplükte zehirlenmiş köpekleri telef olmaktan kurtardılar
Bir son dakika haberine göre Düzce Hayvan Hakları Derneği üyeleri, çöplükte buldukları zehirlenmiş 3 köpeği veterinere götürdü.
16.06.2020 23:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:56
Düzce Hayvan Hakları Derneği üyeleri, çöplükte buldukları zehirlenmiş 3 köpeği veterinere götürdü. Veterinerin müdahalesi ile 2 köpek kurtarılırken, 1 köpek telef oldu.
Köpek, karga, tilki gibi hayvanların zehirlenmesinin ardından Düzce Hayvan Hakları Derneği üyeleri, başka hayvanların da zehirlenip atılabileceğini düşünerek Düzce çöplüğünde inceleme yaptı. Çöplükte zehirlenmiş 3 köpek bulan dernek üyeleri, veterinere götürdü. Yapılan ameliyatla 2 köpek kurtarılırken, 1 köpek ise telef oldu. Düzce Hayvan Hakları Derneği üyeleri, köpekleri zehirleyenlerin tespit edilmesi için savcılığa da suç duyurusunda bulundu. - DÜZCE
Kaynak: İHA