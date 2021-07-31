Kimse amacını anlamadı! Çöp kovasına saldıran vatandaş görenleri şaşkınlığa uğrattı

Niğde'de bir vatandaşın çöp kovasına saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Belediye, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gece saatlerinde merkez bağlı Paşakapı Caddesi'nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında bulunan çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar verdi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Niğde Belediyesi'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı