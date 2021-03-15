Son dakika haberi | "Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haberi | "Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

15.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:11
Son dakika haberi |

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da denetimler devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da denetimler devam ediyor.

Ekipler, İlkadım ilçesindeki İstiklal, Gazi, Bankalar caddeleri ile Mecidiye Çarşısı, Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Denetimlerde vatandaşlar kalabalık alanlara girmemeleri konusunda ikaz ediliyor, araçlarla da cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapılıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ladik'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

Salgınla mücadelenin sabır ve fedakarlık gerektirdiğini ifade eden Dağlı, tedbirlere eksiksiz uyulması halinde başarıya ulaşılabileceğini kaydetti.

Dağlı açıklamasında, vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçebilmek adına toplumun tamamına sorumluluklar düştüğüne işaret ederek "Eş-dost, akraba, hasta, taziye vb. ziyaretlerin bir süre daha ertelenmesi, cenazelerde 30 kişi sınırının aşılmaması ve kalabalık ortamlara girilmemesi başta olmak üzere tüm tedbir ve kurallara hassasiyetle uymak, Kovid-19 haritasında kırmızı kategoride bulunan ilimizin görünümünü maviye yükseltmek ve sosyal hayatı bir an önce normale döndürmek açısından zorunlu görünmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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