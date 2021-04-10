Son dakika haberi... "Çok yüksek riskli" Mersin ve Osmaniye, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü
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Son dakika haberi... "Çok yüksek riskli" Mersin ve Osmaniye, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' Mersin ve Osmaniye, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ve Osmaniye, tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ve Osmaniye, tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Mersin'de, kısıtlamanın başlamasıyla sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştu.

Sahildeki Balıkçı Barınağının yanı sıra Cumhuriyet ve 3 Ocak Atatürk meydanlarında da sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddelerde ve kavşaklardaki denetimlerini sürdürdü.

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Alparslan Türkeş bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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