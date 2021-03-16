Son dakika haberi: "Çok yüksek riskli" Konya'da kurallara uymayan vatandaşlar tepki çekiyor
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Son dakika haberi: "Çok yüksek riskli" Konya'da kurallara uymayan vatandaşlar tepki çekiyor

16.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:29
Son dakika haberi:

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli kategorideki illerden olan Konya'da, bazı vatandaşların tedbirlere uymadığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli kategorideki illerden olan Konya'da, bazı vatandaşların tedbirlere uymadığı görüldü.

Kentte polis ekipleri, salgınla mücadelede "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında uygulamalarını sıklaştırdı. İşlek caddelerden Alaaddin Bulvarı ve Zafer Meydanı'nda genel olarak kurallara uyulurken, bazı esnaf ve vatandaşların ise maskelerini burun ve çene altında kullandığı gözlemlendi.

Salı pazarında da tezgah açan bazı esnaflar zaman zaman tedbir kurallarını ihlal etti.

"Bir an evvel normale dönmek için kuralara uymak lazım"

Lokanta işletmecisi Mesut Yılmaz, Kovid-19 nedeniyle 4 aydır hiç iş yapamadıklarını dile getirerek, "Sadece paket servisle dükkan dönmüyor. Mücadeleyi bırakmıyoruz. Bu tüm dünyada olan bir virüs, tedbirlere uymak lazım. Elemanları, işçileri de kollamak lazım. Bir an evvel normale dönmek için kuralara uymak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, maske, mesafe ve temizliğe uyulması lazım." dedi.

Takı mağazası işletmecisi Sabit Bozkurt da kısıtlamaların esnetilmesiyle işlerinin hareketlendiğini söyledi.

Hafta sonu kısıtlamaların gevşetilmesinin, esnaf için iyi olsa da vaka sayılarını arttırdığını ifade eden Bozkurt, "İnsanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimize dezenfektan veriyoruz. Boş kalabalık var. Gereksiz yere insanlar sokaklarda dolaşıp kalabalık yapıyor. İhtiyacı olanlar ne gerekiyorsa ihtiyacını giderip kısa sürede dükkanlardan, iş yerlerinden çıkıp gitse daha iyi olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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