Son dakika haberi... "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 31 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 31 kişiye ceza

12.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:40

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" şehirler kategorisindeki Konya'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan ruhsatsız eğlence mekanına yapılan polis denetiminde 31 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" şehirler kategorisindeki Konya'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan ruhsatsız eğlence mekanına yapılan polis denetiminde 31 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, mekandaki 31 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Bu sırada eğlence mekanındaki bir kişi, cep telefonu kamerasıyla kayıt alan polise, "Bizi niye çekiyorsun kardeşim. Televizyonda çıkıyoruz. Evimiz, barkımız var. Çekmeyin" diye tepki gösterince polis de şahsa, "O zaman evinde kal" diyerek cevap verdi.

Denetlenen iş yerinin daha önce mühürlendiği ancak mührün bozulduğu tespit edildi. İş yeri sorumlusu Özgür G. hakkında, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 31 kişiye ceza
Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 31 kişiye ceza
Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 31 kişiye ceza
Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 31 kişiye ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 31 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:48:10. #1.14#
title