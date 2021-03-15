Son dakika haberi... "Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 380 kişiye işlem yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki illerden olan Konya'da, tedbirleri ihlal eden 380 kişiye işlem yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki illerden olan Konya'da, tedbirleri ihlal eden 380 kişiye işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü narkotik, asayiş ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 130 gram uyuşturucu madde, 80 adet uyuşturucu hap ve 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

13 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek yakalayan ekipler, bu suçlarla ilgili 18 kişiye işlem yaptı.

Hırsızlık, fuhuş, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı.

Kovid-19 denetimlerinde 380 kişiye işlem yapıldı.

Ruhsatsız umuma açık 4 iş yeri sorumlusuna; "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatılırken, zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.

Trafik denetimlerinde hız sınırı ihlali, kırmızı ışık ihlali, cep telefonuyla konuşma, alkollü araç kullanma, fazla yolcu taşıma gibi nedenlerden dolayı 1853 sürücüye işlem yapıldı, 45 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat