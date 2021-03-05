Son dakika haberi | "Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, eğlence mekanında yakalanan 25 kişiye ceza

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategorideki illerden biri olan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence mekanına giden 25 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategorideki illerden biri olan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence mekanına giden 25 kişiye ceza kesildi.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'nde bir eğlence mekanının açık olduğu ve Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, baskın yapılan mekandaki 25 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ile "sosyal mesafe" kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi. İş yeri sorumlusu T.A, hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler